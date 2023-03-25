Россия разместит в Белоруссии ядерное оружие

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Россия заканчивает строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси, заявил Владимир Путин Фото:

Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии», — заявил Путин, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция ведется на «России 24».

Также президент отметил, что РФ и Беларусь договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. При этом Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие.

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Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии», — заявил Путин, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция ведется на «России 24». Также президент отметил, что РФ и Беларусь договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. При этом Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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