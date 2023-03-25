Россия разместит в Белоруссии ядерное оружие 25 марта 2023 в 22:20 Размер текста - 17 + Россия заканчивает строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии», — заявил Путин, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция ведется на «России 24». Также президент отметил, что РФ и Беларусь договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. При этом Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие. Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии», — заявил Путин, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция ведется на «России 24». Также президент отметил, что РФ и Беларусь договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. При этом Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям