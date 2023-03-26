РИАН: В малых городах Тюменской области удвоилась скорость роста зарплаты

27 марта 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Прирост зарплаты в 2022 году составил 12,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах Тюменской области в 2022 году существенно ускорил свои темпы и составил 12,8%, что вдвое выше, чем в 2021 году. Усредненная оплата труда работников при этом составила 51,4 тысячи рублей, о чем сообщили эксперты РИА Рейтинг. «Малые и средние населенные пункты Тюменской области. Средняя зарплата в 2022 году — 51,4, прирост зарплаты в то же время — 12,8%. Годом ранее средняя зарплата была 45,5 тыс. рублей, а прирост составил вдвое меньше — 6,5%», — сообщили РИА Новости с ссылкой на собственных исследователей. Там уточнили также, что разница между зарплатой в Тюмени и обозначенных пунктах составила 35% в пользу областной столицы. Всего же зарплаты в малых городах и деревнях хватит чтобы оплатить фиксированный набор товаров и услуг 2,78 раз. Эти показатели позволили занять Тюменской области 19 место среди всех субъектов в исследовании. Средние зарплаты с учетом НДФЛ в малых и средних населенных пунктах для региона высчитывались в поселениях, в которых население не превышало 200 тысяч человек или более 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях. За основу была взята муниципальная и региональная статистика за 2022 год.

Рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах Тюменской области в 2022 году существенно ускорил свои темпы и составил 12,8%, что вдвое выше, чем в 2021 году. Усредненная оплата труда работников при этом составила 51,4 тысячи рублей, о чем сообщили эксперты РИА Рейтинг. «Малые и средние населенные пункты Тюменской области. Средняя зарплата в 2022 году — 51,4, прирост зарплаты в то же время — 12,8%. Годом ранее средняя зарплата была 45,5 тыс. рублей, а прирост составил вдвое меньше — 6,5%», — сообщили РИА Новости с ссылкой на собственных исследователей. Там уточнили также, что разница между зарплатой в Тюмени и обозначенных пунктах составила 35% в пользу областной столицы. Всего же зарплаты в малых городах и деревнях хватит чтобы оплатить фиксированный набор товаров и услуг 2,78 раз. Эти показатели позволили занять Тюменской области 19 место среди всех субъектов в исследовании. Средние зарплаты с учетом НДФЛ в малых и средних населенных пунктах для региона высчитывались в поселениях, в которых население не превышало 200 тысяч человек или более 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях. За основу была взята муниципальная и региональная статистика за 2022 год.