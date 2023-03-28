Военный политолог Иванников: ВСУ избавляются от русскоязычных военных

28 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Русскоязычных бойцов ВСУ считают людьми «второго сорта», отметил Олег Иванников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ отправляют на выполнение самых сложных задач русскоязычных бойцов, чтобы избавиться от них. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД России, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Украинские националисты очень предвзято относятся к русскоязычным. Считают их „унтерменш“ (недочеловек, — прим. URA.RU), за людей второго сорта и, конечно, поручают им самые тяжелые, порой невыполнимые боевые задачи, поэтому смертность у ВСУ так велика. Именно за счет того, что на передовую отправляют, как правило, необученных русскоязычных граждан Украины», — объяснил Олег Иванников. Собеседник агентства подчеркнул, что русскоязычное население Украины вынуждено вступать в ряды ВСУ. «Украинские националисты запугали большинство населения и лишили по факту возможности демократических выборов сопротивления. Зачастую бывает, что призывников просто хватают под руки, ведут на призывной пункт, далее на учебные кратковременные сборы и отправляют на передовую. Этим все и заканчивается. Сейчас нет возможности у украинского народа оказать какое-либо активное сопротивление бенедеровскому режиму. События в Одессе это показали (2 мая 2014 года сторонники Евромайдана на Куликовом поле разгромили лагерь активистов, несогласных с политикой украинских властей, — прим. URA.RU). Сейчас тут же пресловутый военно-полевой суд, расстрел, а, как правило, и внесудебные казни в случаи малейшего неповиновения, невыполнения приказа», — добавил Иванников. Ранее российские военнослужащие, участвующие в боях под Марьинкой (ДНР) рассказали, что Киев намеренно отправляет на самые сложные участки фронта мобилизованных из русскоязычных областей Украины. По их мнению, так ВСУ пытается стравить бойцов-противников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ отправляют на выполнение самых сложных задач русскоязычных бойцов, чтобы избавиться от них. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД России, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Украинские националисты очень предвзято относятся к русскоязычным. Считают их „унтерменш“ (недочеловек, — прим. URA.RU), за людей второго сорта и, конечно, поручают им самые тяжелые, порой невыполнимые боевые задачи, поэтому смертность у ВСУ так велика. Именно за счет того, что на передовую отправляют, как правило, необученных русскоязычных граждан Украины», — объяснил Олег Иванников. Собеседник агентства подчеркнул, что русскоязычное население Украины вынуждено вступать в ряды ВСУ. «Украинские националисты запугали большинство населения и лишили по факту возможности демократических выборов сопротивления. Зачастую бывает, что призывников просто хватают под руки, ведут на призывной пункт, далее на учебные кратковременные сборы и отправляют на передовую. Этим все и заканчивается. Сейчас нет возможности у украинского народа оказать какое-либо активное сопротивление бенедеровскому режиму. События в Одессе это показали (2 мая 2014 года сторонники Евромайдана на Куликовом поле разгромили лагерь активистов, несогласных с политикой украинских властей, — прим. URA.RU). Сейчас тут же пресловутый военно-полевой суд, расстрел, а, как правило, и внесудебные казни в случаи малейшего неповиновения, невыполнения приказа», — добавил Иванников. Ранее российские военнослужащие, участвующие в боях под Марьинкой (ДНР) рассказали, что Киев намеренно отправляет на самые сложные участки фронта мобилизованных из русскоязычных областей Украины. По их мнению, так ВСУ пытается стравить бойцов-противников.