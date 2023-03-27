Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Венгрия проголосовала за вступление Финляндии в НАТО
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. 96% депутатов проголосовало за ратификацию.
«Венгерский парламент только что проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. 96% депутатов Европарламента проголосовали за ратификацию», — говорится на сайте финского телеканала
После начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали свою заявку на вступление в НАТО. На данный момент заявку одобрили не все члены альянса.
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