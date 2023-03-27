Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

27 марта 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Венгрия проголосовала за вступление Финляндии в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. 96% депутатов проголосовало за ратификацию. «Венгерский парламент только что проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. 96% депутатов Европарламента проголосовали за ратификацию», — говорится на сайте финского телеканала Yle . Отмечается, что на этой неделе Турция также может одобрить вступление Финляндии в НАТО. После начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали свою заявку на вступление в НАТО. На данный момент заявку одобрили не все члены альянса.

Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. 96% депутатов проголосовало за ратификацию. «Венгерский парламент только что проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. 96% депутатов Европарламента проголосовали за ратификацию», — говорится на сайте финского телеканала Yle. Отмечается, что на этой неделе Турция также может одобрить вступление Финляндии в НАТО. После начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали свою заявку на вступление в НАТО. На данный момент заявку одобрили не все члены альянса.