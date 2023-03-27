Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Венгрия проголосовала за вступление Финляндии в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. 96% депутатов проголосовало за ратификацию.

«Венгерский парламент только что проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. 96% депутатов Европарламента проголосовали за ратификацию», — говорится на сайте финского телеканала Yle. Отмечается, что на этой неделе Турция также может одобрить вступление Финляндии в НАТО.

После начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали свою заявку на вступление в НАТО. На данный момент заявку одобрили не все члены альянса.

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Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. 96% депутатов проголосовало за ратификацию. «Венгерский парламент только что проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. 96% депутатов Европарламента проголосовали за ратификацию», — говорится на сайте финского телеканала Yle. Отмечается, что на этой неделе Турция также может одобрить вступление Финляндии в НАТО. После начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали свою заявку на вступление в НАТО. На данный момент заявку одобрили не все члены альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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