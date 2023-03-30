Экс-офицер разведки Британии раскрыл, когда США бросят Зеленского

Экс-офицер разведки Британии Филип Ингрэм: США откажутся от Зеленского после выборов в 2024 году
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Зеленский может лишиться поддержки после победы лейбористов в 2024 году, заявил Филип Ингрэм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США перестанут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после победы партии республиканцев, а Британия сделает то же самое, если на всеобщих выборах в стране в 2024 году победят лейбористы. Об этом заявил бывший высокопоставленный офицер британской военной разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

«Если республиканцы захватят Белый дом, американская поддержка Украины может быть в значительной степени прекращена. И если лейбористы выиграют всеобщие выборы в 2024 году в Британии, они окажут давление на своего лидера Кейра Стармера, чтобы тот отказался от Зеленского», — заявил Филип Ингрэм в колонке для британской газеты Daily Mail.

После начала спецоперации России на Украине США стали активно спонсировать Киев оружием. Так, в 2024 году президент США Джо Байден планирует выделить Киеву 753 миллионов долларов, сообщает RT. Однако политика правящей партии Штатов подвергается критике со стороны оппозиции.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет противостоят России без помощи США. Он также отметил, что смена политических сил в Штатах может поменять ситуацию с поставками оружия.

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США перестанут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после победы партии республиканцев, а Британия сделает то же самое, если на всеобщих выборах в стране в 2024 году победят лейбористы. Об этом заявил бывший высокопоставленный офицер британской военной разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм. «Если республиканцы захватят Белый дом, американская поддержка Украины может быть в значительной степени прекращена. И если лейбористы выиграют всеобщие выборы в 2024 году в Британии, они окажут давление на своего лидера Кейра Стармера, чтобы тот отказался от Зеленского», — заявил Филип Ингрэм в колонке для британской газеты Daily Mail. После начала спецоперации России на Украине США стали активно спонсировать Киев оружием. Так, в 2024 году президент США Джо Байден планирует выделить Киеву 753 миллионов долларов, сообщает RT. Однако политика правящей партии Штатов подвергается критике со стороны оппозиции. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет противостоят России без помощи США. Он также отметил, что смена политических сил в Штатах может поменять ситуацию с поставками оружия.
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