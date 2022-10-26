Тысячи жителей курганских сел не могут купить лекарства

Сельские жители Курганской области не могли купить лекарства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области районная прокуратура подала иск против Кетовской ЦРБ из-за того, что больница не поставляла лекарства в некоторые села муниципалитета. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Кетовского района провела проверку соблюдения прав граждан на охрану здоровья. <…> Защищая права граждан, прокурор района обратился с иском в суд о возложении на ГБУ „Кетовская центральная районная больница“ обязанности организовать торговлю лекарственными препаратами в фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах, расположенных в селах Пименовка, Падеринское, Чесноки, Менщиково, Колесниково», — указано на сайте.

По данным прокуратуры, в этих населенных пунктах проживает более 5000 человек. Прокуратура выяснила, что у фельдшерско-акушерских пунктов Кетовской больницы есть лицензия на розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, но сельских жителей ими не обеспечивают.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время Кетовская ЦРБ закупает лекарственные препараты. Ранее URA.RU писало, что районная прокуратура через суд обязала Мокроусовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Курганской области организовать продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах.