29 марта 2023

Экс-мэр Ройзман* вышел из-под ареста в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман* был арестован на 14 суток Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) был освобожден из спецприемника на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге, куда был помещен на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Ройзман вышел из спецприемника позже, чем планировалось», — рассказал журналист. На место приехали работники СМИ, дежурят сотрудники полиции. К спецприемнику также приехал адвокат Владислав Идамжапов, ранее он сообщал, что Ройзмана должны выпустить из-под ареста в 12:00.

Ройзман был арестован на 14 суток за публичную демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», однако сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не вел группу. Несмотря на это, решение суда было одобрено в апелляции.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) был освобожден из спецприемника на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге, куда был помещен на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ройзман вышел из спецприемника позже, чем планировалось», — рассказал журналист. На место приехали работники СМИ, дежурят сотрудники полиции. К спецприемнику также приехал адвокат Владислав Идамжапов, ранее он сообщал, что Ройзмана должны выпустить из-под ареста в 12:00. Ройзман был арестован на 14 суток за публичную демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», однако сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не вел группу. Несмотря на это, решение суда было одобрено в апелляции. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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