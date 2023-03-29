Экс-мэр Ройзман* вышел из-под ареста в Екатеринбурге

30 марта 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман* был арестован на 14 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) был освобожден из спецприемника на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге, куда был помещен на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ройзман вышел из спецприемника позже, чем планировалось», — рассказал журналист. На место приехали работники СМИ, дежурят сотрудники полиции. К спецприемнику также приехал адвокат Владислав Идамжапов, ранее он сообщал, что Ройзмана должны выпустить из-под ареста в 12:00. Ройзман был арестован на 14 суток за публичную демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», однако сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не вел группу. Несмотря на это, решение суда было одобрено в апелляции. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) был освобожден из спецприемника на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге, куда был помещен на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ройзман вышел из спецприемника позже, чем планировалось», — рассказал журналист. На место приехали работники СМИ, дежурят сотрудники полиции. К спецприемнику также приехал адвокат Владислав Идамжапов, ранее он сообщал, что Ройзмана должны выпустить из-под ареста в 12:00. Ройзман был арестован на 14 суток за публичную демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», однако сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не вел группу. Несмотря на это, решение суда было одобрено в апелляции. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов