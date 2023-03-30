30 марта 2023
29 марта 2023

«Сургутнефтегаз» согласовал кандидата на довыборы в думу Сургута

«Сургутнефтегаз» согласовал на довыборы в думу Сургута помощника тюменского депутата
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета в Думе города. Сургут, депутат, дума сургута, рука вверх, голосование
Место депутата стало вакантным после ухода Надежды Краснояровой Фото:

«Сургутнефтегаз» согласовал кандидатуру своего представителя на довыборах в думу Сургута. Им стал помощник вице-спикера Тюменской областной Думы Галины Резяповой — Андрей Саликов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Второй избирательный округ традиционно считается вотчиной „Сургутнефтегаза“. Своего работника на довыборы нефтяники решили не выставлять. В думе и так пять депутатов является сотрудниками „СНГ“. Но Резяпова тесно связана с корпорацией и много лет общается с ее топ-менеджментом. Поэтому и Саликов воспринимается как человек, который будет лоялен „СНГ“», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что Саликов уже готовит документы для участия в праймериз «Единой России». Сам Саликов не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» журналисту URA.RU сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Кресло депутата думы Сургута оказалось вакантным после ухода в отставку Надежды Краснояровой в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что экс-спикер думы Сургута решила сдать депутатский мандат.

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«Сургутнефтегаз» согласовал кандидатуру своего представителя на довыборах в думу Сургута. Им стал помощник вице-спикера Тюменской областной Думы Галины Резяповой — Андрей Саликов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Второй избирательный округ традиционно считается вотчиной „Сургутнефтегаза“. Своего работника на довыборы нефтяники решили не выставлять. В думе и так пять депутатов является сотрудниками „СНГ“. Но Резяпова тесно связана с корпорацией и много лет общается с ее топ-менеджментом. Поэтому и Саликов воспринимается как человек, который будет лоялен „СНГ“», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что Саликов уже готовит документы для участия в праймериз «Единой России». Сам Саликов не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» журналисту URA.RU сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию. Кресло депутата думы Сургута оказалось вакантным после ухода в отставку Надежды Краснояровой в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что экс-спикер думы Сургута решила сдать депутатский мандат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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