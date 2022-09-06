06 сентября 2022
05 сентября 2022

Экс-спикер думы Сургута решила сдать депутатский мандат

Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова решила сложить полномочия депутата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание думы города. Сургут, красноярова надежда
Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова решила сложить полномочия депутата Фото:

Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова собирается сложить полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Надежда Красноярова собирается сложить депутатские полномочия на ближайшем заседании городской думы. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута. Она объясняла этот поступок тем, что ей необходима реабилитация после заболевания коронавирусом. Весной она вернулась в город, но теперь решила, вообще, отказаться от депутатской деятельности», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о том, что Красноярова написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. «В аппарат думы города поступило заявление от Надежды Краснояровой о сложении с себя депутатских полномочий. Коллеги рассмотрят его на заседании думы 26 сентября», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что Надежда Красноярова являлась спикером думы Сургута предыдущего созыва. После выборов в 2021 году ее сменил на этом посту Максим Слепов.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова собирается сложить полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Надежда Красноярова собирается сложить депутатские полномочия на ближайшем заседании городской думы. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута. Она объясняла этот поступок тем, что ей необходима реабилитация после заболевания коронавирусом. Весной она вернулась в город, но теперь решила, вообще, отказаться от депутатской деятельности», — сообщил инсайдер. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о том, что Красноярова написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. «В аппарат думы города поступило заявление от Надежды Краснояровой о сложении с себя депутатских полномочий. Коллеги рассмотрят его на заседании думы 26 сентября», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что Надежда Красноярова являлась спикером думы Сургута предыдущего созыва. После выборов в 2021 году ее сменил на этом посту Максим Слепов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...