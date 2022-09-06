Экс-спикер думы Сургута решила сдать депутатский мандат

Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова решила сложить полномочия депутата

07 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова решила сложить полномочия депутата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова собирается сложить полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Надежда Красноярова собирается сложить депутатские полномочия на ближайшем заседании городской думы. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута. Она объясняла этот поступок тем, что ей необходима реабилитация после заболевания коронавирусом. Весной она вернулась в город, но теперь решила, вообще, отказаться от депутатской деятельности», — сообщил инсайдер. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о том, что Красноярова написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. «В аппарат думы города поступило заявление от Надежды Краснояровой о сложении с себя депутатских полномочий. Коллеги рассмотрят его на заседании думы 26 сентября», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что Надежда Красноярова являлась спикером думы Сургута предыдущего созыва. После выборов в 2021 году ее сменил на этом посту Максим Слепов.

Экс-спикер думы Сургута Надежда Красноярова собирается сложить полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Надежда Красноярова собирается сложить депутатские полномочия на ближайшем заседании городской думы. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута. Она объясняла этот поступок тем, что ей необходима реабилитация после заболевания коронавирусом. Весной она вернулась в город, но теперь решила, вообще, отказаться от депутатской деятельности», — сообщил инсайдер. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о том, что Красноярова написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. «В аппарат думы города поступило заявление от Надежды Краснояровой о сложении с себя депутатских полномочий. Коллеги рассмотрят его на заседании думы 26 сентября», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что Надежда Красноярова являлась спикером думы Сургута предыдущего созыва. После выборов в 2021 году ее сменил на этом посту Максим Слепов.