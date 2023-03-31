В России предложили ввести новый праздник — День взятия Парижа

31 марта 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

День взятия Парижа депутаты ЛДПР предложили отмечать 31 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о введение нового праздника в России — День взятия Парижа 31 марта. Праздник связан с захватом Парижа во время войны 1812—1814 годов. «Вносится на рассмотрение <…> 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 годов», — говорится в тексте документа, он опубликован в электронной базе законопроектов Госдумы . Его авторами стала группа депутатов от ЛДПР. Российская армия вместе с союзными войсками вошла в Париж 30 марта. После этого за город начался бой. Данное сражение стало одним из самых кровопролитных для армий союзников. Так, российская сторона потеряла 6000 солдат. Ночью 31 марта французская сторона подписала капитуляцию. Днем того же дня император Российской империи Александр I вошел в город, сообщает газета argumenti.ru.

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о введение нового праздника в России — День взятия Парижа 31 марта. Праздник связан с захватом Парижа во время войны 1812—1814 годов. «Вносится на рассмотрение <…> 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 годов», — говорится в тексте документа, он опубликован в электронной базе законопроектов Госдумы. Его авторами стала группа депутатов от ЛДПР. Российская армия вместе с союзными войсками вошла в Париж 30 марта. После этого за город начался бой. Данное сражение стало одним из самых кровопролитных для армий союзников. Так, российская сторона потеряла 6000 солдат. Ночью 31 марта французская сторона подписала капитуляцию. Днем того же дня император Российской империи Александр I вошел в город, сообщает газета argumenti.ru.