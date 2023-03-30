30 марта 2023

В Челябинск на выходных придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Выходные в Челябинске ожидаются теплые и солнечные Фото:

В Челябинске в выходные, 1 и 2 апреля потеплеет до плюс 17 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинске ночью на 1 апреля ожидается нулевая температура. Днем она поднимется до плюс 16 градусов. В ночь на 2 апреля температура резко опустится до плюс трех градусов. Дневная температура составит 17 градусов тепла. Осадков не ожидается», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Синоптики пояснили, что в выходные будет малооблачная погода без осадков. Температура будет колебаться от нуля градусов ночи до 17 градусов тепла днем.

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В Челябинске в выходные, 1 и 2 апреля потеплеет до плюс 17 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинске ночью на 1 апреля ожидается нулевая температура. Днем она поднимется до плюс 16 градусов. В ночь на 2 апреля температура резко опустится до плюс трех градусов. Дневная температура составит 17 градусов тепла. Осадков не ожидается», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Синоптики пояснили, что в выходные будет малооблачная погода без осадков. Температура будет колебаться от нуля градусов ночи до 17 градусов тепла днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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