В Челябинск на выходных придет потепление

Выходные в Челябинске ожидаются теплые и солнечные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в выходные, 1 и 2 апреля потеплеет до плюс 17 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинске ночью на 1 апреля ожидается нулевая температура. Днем она поднимется до плюс 16 градусов. В ночь на 2 апреля температура резко опустится до плюс трех градусов. Дневная температура составит 17 градусов тепла. Осадков не ожидается», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Синоптики пояснили, что в выходные будет малооблачная погода без осадков. Температура будет колебаться от нуля градусов ночи до 17 градусов тепла днем.