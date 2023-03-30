Власти ХМАО направили 320 миллионов для расселения пострадавших от взрыва газа домов

Власти ХМАО выделили 320 миллионов рублей на расселение пострадавших домов в Нижневартовске Фото: читатель URA.RU © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Правительство ХМАО выделило 319,8 миллионов рублей для завершения расселения жильцов из многоквартирных домов в Нижневартовске, пострадавших от взрыва газа в декабре 2022 года. Губернатор Югры Наталья Комарова написала в своем telegram-канале, что деньги были направлены из резервного фонда.

«Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры из резервного фонда выделены 319,8 млн рублей. Средства будут предоставлены Нижневартовску на завершение переселения жителей из многоквартирных домов по ул. Мира, 4а, 6а, 8а (из зоны чрезвычайной ситуации вследствие взрыва газовоздушной смеси)», — указано в публикации.

Деньги будут направлены из резервного фонда депстрою для передачи Нижневартовску в рамках межбюджетных трансфертов. Расселять планируется не только разрушенную взрывом пятиэтажку, но и соседние с ней торцевые подъезды, которые соединены с домом общими балконами в арках. «Средства пойдут на финансовое обеспечение затрат, связанных с завершением переселения граждан из многоквартирных домов в порядке и на условиях, определенных указанным муниципальным образованием», — указано в постановлении правительства Югры.

Ранее URA.RU писало о том, что Комарова потребовала от мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко решить вопрос с расселением жителей пострадавших домов. В муниципалитете пообещали ускорить процесс и провести оценку в кратчайшие сроки.