Губернатор ХМАО потребовала решить вопрос с расселением квартир в домах, где рядом взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала решить вопрос с расселением в Нижневартовске Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала решить вопрос с расселением нижневартовских квартир в домах, примыкающих к пятиэтажке на Мира, 6а, разрушенной взрывом газа. На сайте правительства Югры опубликованы результаты проведения оперативного штаба, на котором глава региона поручила мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко решить вопрос до конца недели.

«Глава региона провела заседание оперативного штаба Югры. Одним из основных стал вопрос расселения жильцов дома 6а на улице Мира в Нижневартовске. Дмитрий Кощенко отметил, что необходимо произвести оценку рыночной стоимости в отношении 16 примыкающих квартир из домов 4а и 8а. Губернатор поручила все решения принять до конца текущей недели», — указано в публикации.

Заместитель главы Нижневартовска по строительству Виктор Ситников сообщил корреспонденту URA.RU, что встречались с жильцами примыкающих к разрушенной пятиэтажки квартир, в которых после взрыва и разбора завалов начали появляться трещины. «Оценка будет проведена в кратчайшие сроки. Точно так же, как и жильцов Мира, 6а, соберем, вручим им всю документацию по оценке Люди будут выбирать, получат они выкупную стоимость или квартиру взамен их жилья. В любом случае, пока мы всех не расселим и не договоримся со всеми собственниками, демонтажные работы не начнутся», — прокомментировал Ситников.

Ранее URA.RU писало о результатах оценки квартир в разрушенной взрывом газа пятиэтажке. Глава Нижневартовска встретился с жильцами и ответил на все интересующие вопросы и назвал условия переселения жильцов.