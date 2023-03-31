Сотрудники ДПС довезли водителя до медработников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Работавшие на федеральной трассе из Тюмени в ХМАО сотрудники ДПС спасли водителя, который обратился к ним за помощью. Мужчина чувствовал себя плохо и ему нужна была помощь медиков. Об этом случае рассказали в пресс-службе ОГИБДД Тобольска.

«31 марта на 175-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск Тобольского района к сотрудникам Госавтоинспекции подъехал автомобиль „Мицубиси“, водитель которой попросил помощи. Пассажиру иномарки стало плохо в дороге, и требовалась срочная помощь медиков. Сотрудники ДПС Курбан Рабаданов и Андрей Армбристер пересадили пассажира в патрульный автомобиль и выдвинулись навстречу скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы проехали 60 километров, прежде чем встретили медработников. Сейчас 65-летнего мужчину положили под наблюдение специалистов в областную больницу №3 Тобольска.

Автодорога Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск приобрела печальную известность из-за большого количества ДТП с летальным исходом, происходящих на ней. За это ее называют «трассой смерти».

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тобольска