31 марта 2023

Тюменские автоинспекторы спасли водителя на «трассе смерти». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
Сотрудники ДПС довезли водителя до медработников Фото:

Работавшие на федеральной трассе из Тюмени в ХМАО сотрудники ДПС спасли водителя, который обратился к ним за помощью. Мужчина чувствовал себя плохо и ему нужна была помощь медиков. Об этом случае рассказали в пресс-службе ОГИБДД Тобольска.

«31 марта на 175-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск Тобольского района к сотрудникам Госавтоинспекции подъехал автомобиль „Мицубиси“, водитель которой попросил помощи. Пассажиру иномарки стало плохо в дороге, и требовалась срочная помощь медиков. Сотрудники ДПС Курбан Рабаданов и Андрей Армбристер пересадили пассажира в патрульный автомобиль и выдвинулись навстречу скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы проехали 60 километров, прежде чем встретили медработников. Сейчас 65-летнего мужчину положили под наблюдение специалистов в областную больницу №3 Тобольска.

Автодорога Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск приобрела печальную известность из-за большого количества ДТП с летальным исходом, происходящих на ней. За это ее называют «трассой смерти».

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Работавшие на федеральной трассе из Тюмени в ХМАО сотрудники ДПС спасли водителя, который обратился к ним за помощью. Мужчина чувствовал себя плохо и ему нужна была помощь медиков. Об этом случае рассказали в пресс-службе ОГИБДД Тобольска. «31 марта на 175-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск Тобольского района к сотрудникам Госавтоинспекции подъехал автомобиль „Мицубиси“, водитель которой попросил помощи. Пассажиру иномарки стало плохо в дороге, и требовалась срочная помощь медиков. Сотрудники ДПС Курбан Рабаданов и Андрей Армбристер пересадили пассажира в патрульный автомобиль и выдвинулись навстречу скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы проехали 60 километров, прежде чем встретили медработников. Сейчас 65-летнего мужчину положили под наблюдение специалистов в областную больницу №3 Тобольска. Автодорога Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск приобрела печальную известность из-за большого количества ДТП с летальным исходом, происходящих на ней. За это ее называют «трассой смерти».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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