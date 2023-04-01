Шойгу сообщил о прогрессе в обеспечении армии России на СВО

Шойгу: в России кратно выросло производство снарядов для нужд СВО

01 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил о планах нарастить объем поставок боеприпасов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России увеличилось количество выпускаемых боеприпасов для обеспечения российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания в штабе объединенной группировки российских войск. «За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», — приводит слова Шойгу Минобороны РФ . По его словам, принимаются меры для наращивания объемов поставок боеприпасов. Российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит удары по складам ВСУ и уничтожает вооружение. В Польше выразили обеспокоенность большим резервом боеприпасов у России, так как конфликт может затянуться. У ВСУ дефицит боеприпасов и военной техники, признался президент Украины Владимир Зеленский.

В России увеличилось количество выпускаемых боеприпасов для обеспечения российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания в штабе объединенной группировки российских войск. «За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», — приводит слова Шойгу Минобороны РФ. По его словам, принимаются меры для наращивания объемов поставок боеприпасов. Российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит удары по складам ВСУ и уничтожает вооружение. В Польше выразили обеспокоенность большим резервом боеприпасов у России, так как конфликт может затянуться. У ВСУ дефицит боеприпасов и военной техники, признался президент Украины Владимир Зеленский.