Конфликт на Украине может затянуться из-за больших резервов боеприпасов России. Об этом заявил замглавы Министерства обороны Польши Марчин Очепа.
«Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту за нашей восточной границей», — сказал Очепа в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna. По мнению замглавы Минобороны Польши, в зоне СВО возникла тупиковая ситуация, которая объясняется существенной поддержкой со стороны Запада. Он уверен, что именно этот фактор стоит на пути победы России, резервы боеприпасов которой Очепа оценил как «очень большие».
Ранее издание The Telegraph сообщило о намерениях Варшавы построить крупную сухопутную армию в Европе, численность войск предполагается увеличить до 300 тысяч военнослужащих. Страна собирается закупить вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов до 2035 года.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства неоднократно заявлял, что целью является защита мирного населения Донбасса. Запад ежемесячно поставляет Украине оружие, чтобы поддержать ВСУ в конфликте с российской армией.
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Конфликт на Украине может затянуться из-за больших резервов боеприпасов России. Об этом заявил замглавы Министерства обороны Польши Марчин Очепа. «Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту за нашей восточной границей», — сказал Очепа в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna. По мнению замглавы Минобороны Польши, в зоне СВО возникла тупиковая ситуация, которая объясняется существенной поддержкой со стороны Запада. Он уверен, что именно этот фактор стоит на пути победы России, резервы боеприпасов которой Очепа оценил как «очень большие». Ранее издание The Telegraph сообщило о намерениях Варшавы построить крупную сухопутную армию в Европе, численность войск предполагается увеличить до 300 тысяч военнослужащих. Страна собирается закупить вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов до 2035 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства неоднократно заявлял, что целью является защита мирного населения Донбасса. Запад ежемесячно поставляет Украине оружие, чтобы поддержать ВСУ в конфликте с российской армией.