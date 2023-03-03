Зеленский признался о дефиците снарядов и техники для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит вооружения. Это и боеприпасы, а также военная техника. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве», — заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции во Львове, передает ТАСС. Зеленский выступал вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Президент Украины подчеркнул, что артиллерия нужна, чтобы наносить удары по территориям, которые Киев считает своими. Он также подчеркнул, что украинская армия имеет недостаток в самолетах и танках. Но последние Зеленский надеется получить в скором времени. Также украинский лидер призвал страны Запада поддерживать его страну.
США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения после начала спецоперации РФ с 24 февраля 2022 года. Ранее бельгийское издание LeSoir сообщало, что из Европейского фонда мира страны ЕС могут компенсировать средства, которые те поставляют Киеву.
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