Военкор раскрыл, как сломить любую оборону ВСУ

Военкор Сладков: интенсивный расход снарядов позволит сломить любую оборону ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, украинские военные, stock
Использование большего количества боеприпасов позволит сломить любую оборону противника, заявил Александр Сладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возврат к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине, позволит сломить любую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Когда мы дойдем до расхода боеприпасов сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что свежие партии боеприпасов уже направляются в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России значительно увеличилось производство боеприпасов для ВС РФ. Это позитивно влияет на выполнении задач в рамках спецоперации.

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Возврат к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине, позволит сломить любую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Когда мы дойдем до расхода боеприпасов сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что свежие партии боеприпасов уже направляются в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России значительно увеличилось производство боеприпасов для ВС РФ. Это позитивно влияет на выполнении задач в рамках спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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