Возврат к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине, позволит сломить любую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
«Когда мы дойдем до расхода боеприпасов сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что свежие партии боеприпасов уже направляются в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ).
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России значительно увеличилось производство боеприпасов для ВС РФ. Это позитивно влияет на выполнении задач в рамках спецоперации.
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Возврат к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине, позволит сломить любую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Когда мы дойдем до расхода боеприпасов сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что свежие партии боеприпасов уже направляются в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России значительно увеличилось производство боеприпасов для ВС РФ. Это позитивно влияет на выполнении задач в рамках спецоперации.