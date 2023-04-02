Водитель такси погиб в лобовом ДТП в Троицке. Видео

03 апреля 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель встречного автомобиля был пьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Троицке Челябинской области в лобовом столкновении с автомобилем BMW скончался водитель такси. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян и обгонял маршрутку на высокой скорости. «В результате ДТП в Троицке, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля, погиб водитель такси. Автомобиль BMW, обгонявший маршрутку на большой скорости, врезался в такси, водителю которого не удалось избежать столкновения», — сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ». По данным канала, авария произошла на улице Центральная. Очевидцы утверждают, что водитель иномарки был пьян, однако мужчина и его пассажирка не пострадали. URA.RU направило запрос в ГИБДД России по Челябинской области, но к моменту публикации ответ на него не поступил.

В Троицке Челябинской области в лобовом столкновении с автомобилем BMW скончался водитель такси. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян и обгонял маршрутку на высокой скорости. «В результате ДТП в Троицке, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля, погиб водитель такси. Автомобиль BMW, обгонявший маршрутку на большой скорости, врезался в такси, водителю которого не удалось избежать столкновения», — сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ». По данным канала, авария произошла на улице Центральная. Очевидцы утверждают, что водитель иномарки был пьян, однако мужчина и его пассажирка не пострадали. URA.RU направило запрос в ГИБДД России по Челябинской области, но к моменту публикации ответ на него не поступил.