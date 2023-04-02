02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Водитель такси погиб в лобовом ДТП в Троицке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, водитель встречного автомобиля был пьян Фото:

В Троицке Челябинской области в лобовом столкновении с автомобилем BMW скончался водитель такси. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян и обгонял маршрутку на высокой скорости.

«В результате ДТП в Троицке, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля, погиб водитель такси. Автомобиль BMW, обгонявший маршрутку на большой скорости, врезался в такси, водителю которого не удалось избежать столкновения», — сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

По данным канала, авария произошла на улице Центральная. Очевидцы утверждают, что водитель иномарки был пьян, однако мужчина и его пассажирка не пострадали. URA.RU направило запрос в ГИБДД России по Челябинской области, но к моменту публикации ответ на него не поступил.

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В Троицке Челябинской области в лобовом столкновении с автомобилем BMW скончался водитель такси. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян и обгонял маршрутку на высокой скорости. «В результате ДТП в Троицке, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля, погиб водитель такси. Автомобиль BMW, обгонявший маршрутку на большой скорости, врезался в такси, водителю которого не удалось избежать столкновения», — сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ». По данным канала, авария произошла на улице Центральная. Очевидцы утверждают, что водитель иномарки был пьян, однако мужчина и его пассажирка не пострадали. URA.RU направило запрос в ГИБДД России по Челябинской области, но к моменту публикации ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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