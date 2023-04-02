Звездный стилист и дизайнер из Екатеринбурга поработает на одном подиуме с Александром Маккуином

03 апреля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Неделя моды пройдет в Екатеринбурге с 3 по 9 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Звездный стилист, работавший с певцом Димой Биланом и певицей Светланой Лободой, Петр Левенполь родом из Екатеринбурга отправится в Париж, чтобы представить свой бренд SORVALO. Он представит свою коллекцию на одном подиуме с Александром Маккуином. Об этом журналистам на пресс-конференции в Уральском центре развития дизайна рассказал сам звездный стилист и дизайнер. «За один год покорили не только Россию, но и мир. 6 сентября нас пригласили в Париж на одну сцену с Александром Маккуином. Надо показывать, что уральские дизайнеры могут покорять мир», — поделился Левенполь. Свою коллекцию он также представит на Неделе моды в Екатеринбурге 4 апреля. Ekaterinburg Fashion Week пройдет в Екатеринбурге с 3 по 9 апреля. В 2023 году это будет 18 сезон. Всего в течение недели свои коллекции продемонстрируют 50 дизайнеров и брендов.

Звездный стилист, работавший с певцом Димой Биланом и певицей Светланой Лободой, Петр Левенполь родом из Екатеринбурга отправится в Париж, чтобы представить свой бренд SORVALO. Он представит свою коллекцию на одном подиуме с Александром Маккуином. Об этом журналистам на пресс-конференции в Уральском центре развития дизайна рассказал сам звездный стилист и дизайнер. «За один год покорили не только Россию, но и мир. 6 сентября нас пригласили в Париж на одну сцену с Александром Маккуином. Надо показывать, что уральские дизайнеры могут покорять мир», — поделился Левенполь. Свою коллекцию он также представит на Неделе моды в Екатеринбурге 4 апреля. Ekaterinburg Fashion Week пройдет в Екатеринбурге с 3 по 9 апреля. В 2023 году это будет 18 сезон. Всего в течение недели свои коллекции продемонстрируют 50 дизайнеров и брендов.