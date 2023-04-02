Подозреваемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Скрин

03 апреля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Владлен Татарский был убит в кафе Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Такие данные следуют из ориентировки на подозреваемую, которая есть в распоряжении редакции URA.RU. Инцидент со взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор, произошел 2 апреля. «Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Место рождения: город Санкт-Петербург», — указано в ориентировке МВД. Кроме того указана дата рождения девушки и приложены фотографии. Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, военкор погиб после того, как Трепова вручила ему статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Скрин: URA.RU

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Такие данные следуют из ориентировки на подозреваемую, которая есть в распоряжении редакции URA.RU. Инцидент со взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор, произошел 2 апреля. «Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Место рождения: город Санкт-Петербург», — указано в ориентировке МВД. Кроме того указана дата рождения девушки и приложены фотографии. Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, военкор погиб после того, как Трепова вручила ему статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство.