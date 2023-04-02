02 апреля 2023

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Владлен Татарский был убит в кафе Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Такие данные следуют из ориентировки на подозреваемую, которая есть в распоряжении редакции URA.RU. Инцидент со взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор, произошел 2 апреля.

«Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Место рождения: город Санкт-Петербург», — указано в ориентировке МВД. Кроме того указана дата рождения девушки и приложены фотографии.

Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, военкор погиб после того, как Трепова вручила ему статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Такие данные следуют из ориентировки на подозреваемую, которая есть в распоряжении редакции URA.RU. Инцидент со взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор, произошел 2 апреля. «Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Место рождения: город Санкт-Петербург», — указано в ориентировке МВД. Кроме того указана дата рождения девушки и приложены фотографии. Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, военкор погиб после того, как Трепова вручила ему статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...