Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск. Такие данные следуют из ориентировки на подозреваемую, которая есть в распоряжении редакции URA.RU. Инцидент со взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор, произошел 2 апреля.
«Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Место рождения: город Санкт-Петербург», — указано в ориентировке МВД. Кроме того указана дата рождения девушки и приложены фотографии.
Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, военкор погиб после того, как Трепова вручила ему статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!