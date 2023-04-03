В Кремле обвинили Киев в убийствах Дугиной и Татарского

Дмитрий Песков напомнил, что СВО проводится для борьбы с террористическим киевским режимом
Киевский режим поддерживает террористические действия, а также стоит за убийством Дарьи Дугиной и, возможно, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, который стоит за убийством Дугиной, возможно, за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, поэтому и проводится СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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