В Кремле обвинили Киев в убийствах Дугиной и Татарского

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков напомнил, что СВО проводится для борьбы с террористическим киевским режимом Фото:

Киевский режим поддерживает террористические действия, а также стоит за убийством Дарьи Дугиной и, возможно, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, который стоит за убийством Дугиной, возможно, за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, поэтому и проводится СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.

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Киевский режим поддерживает террористические действия, а также стоит за убийством Дарьи Дугиной и, возможно, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, который стоит за убийством Дугиной, возможно, за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, поэтому и проводится СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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