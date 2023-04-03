Курганским детям выдадут бесплатные путевки в летние лагеря

Правительство оплатит 130 путевок из бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть бесплатно в оздоровительных лагерях. В регионе запустили аукцион по поиску подрядчиков, способных обеспечить этот вид досуга. Торг опубликован на портале сервиса ЕИС «Закупки».

«Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летний период в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Курганской области (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Начальная цена контракта: 1 820 000 рублей», — указано в описании закупки. Расходы возьмет на себя правительство.

Согласно техзаданию, за три летних месяца в региональных оздоровительных лагерях должны побывать 130 детей указанной категории. Стоимость одной путевки — 14 тысяч рублей.

Ранее жители областного центра создали ажиотаж из-за путевок в детские лагеря. Очереди на их получение вышли за пределы здания, рассказывали очевидцы. При этом многие жаловались на высокую стоимость путевок. В региональном депобразования URA.RU поясняли, что купить путевку можно и по льготной цене.