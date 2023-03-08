Курганцы создали ажиотаж из-за путевок в детские лагеря

Очередь за путевками в курганские детские лагеря вышла за пределы здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана создали ажиотаж из-за путевок в детские лагеря. Очереди на их получение вышли за пределы здания. Об этом сообщается в группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Это издевательство над людьми. Очередь на запись за путевками в детские лагеря. Люди отпросились с работы, стоят в очереди по два-три часа на ветру, на холоде», — рассказал подписчик сообщества в посте.

В комментариях пользователи отмечают, что такие очереди возможны из-за того, что путевки — бесплатные. Подписчики также отмечают, что не всегда есть возможность отправить детей в лагеря за счет работы родителей. По информации от подписчиков группы, в 2022 году некоторым удавалось записаться по телефону.

URA.RU писало ранее, что власти намерены провести масштабную модернизацию курганских лагерей для детей. На это планируется выделить около 400 миллионов рублей. Такая программа позволит добавить около 620 мест в лагерях для курганских детей.

Курганцы выстроились в очередь за путевками в детские лагеря Фото: группа «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте»