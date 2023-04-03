Челябинские аудиторы проверят траты на культуру

04 апреля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Аудиторы КСП региона проанализируют затраты в сфере культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проанализируют закупки в сфере культуры. Как отметили в пресс-службе палаты, за три года здесь планируется потратить больше двух миллиардов рублей. «Приступаем к комплексному мероприятию по анализу системы закупок в рамках регионального проекта „Культурная среда“. В 2021—2023 годах на проект предусмотрено 2,08 млрд рублей», — отметили в КСП. В рамках аудита специалисты изучат закупки, проанализируют основные риски и причины недостижения целей проекта. В планах сделать анализ статистики и документов стратегического планирования в сфере культуры. Проект предусматривает капремонт домов культуры и театров, обеспечение школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием. Также предполагается создать виртуальные концертные залы, обновить модельные библиотеки, провести другие мероприятия.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проанализируют закупки в сфере культуры. Как отметили в пресс-службе палаты, за три года здесь планируется потратить больше двух миллиардов рублей. «Приступаем к комплексному мероприятию по анализу системы закупок в рамках регионального проекта „Культурная среда“. В 2021—2023 годах на проект предусмотрено 2,08 млрд рублей», — отметили в КСП. В рамках аудита специалисты изучат закупки, проанализируют основные риски и причины недостижения целей проекта. В планах сделать анализ статистики и документов стратегического планирования в сфере культуры. Проект предусматривает капремонт домов культуры и театров, обеспечение школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием. Также предполагается создать виртуальные концертные залы, обновить модельные библиотеки, провести другие мероприятия.