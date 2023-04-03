Пермский крематорий будет достраивать местный подрядчик

Определен подрядчик, который будет достраивать крематорий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Определен подрядчик, который займется завершением строительства крематория в Перми. Контракт будет заключен с ООО «Русразвитие». Информация о подведении итогов торгов размещена на официальном сате госзакупок.

Заказчиком достройки крематория является МКУ «Пермблагоустройство». Согласно конкурсной документации, контракт будет заключен с ООО «Русразвитие», директором которого по данным «СПАРК-Интерфакс» является Радик Гизатуллин. Компания зарегистрирована в Перми и занимается строительством различных зданий. «Стоимость выполнения работ составит 472 миллиона рублей», — говорится в документации.

Разговоры о строительстве крематория в Перми начались в 2008 году. В 2011 было начато строительство, но тогда же оно было приостановлено. О планах властей по завершению стройки стало известно в 2021 году, когда мэр Перми Алексей Демкин пообещал запустить работу крематория к 300-летию города.