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10 декабря 2021

Пермский крематорий достроят за 100 млн из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, крест, могила, надгробие, кладбище, северное кладбище пермь
Крематорий поможет решить проблему дефицита мест на пермских кладбищах Фото:

Крематорий в Перми власти решили достроить за счет городского бюджета, а не привлекая частные инвестиции, как планировалось ранее. На завершение проекта потребуется около 100 млн рублей. Срок окончания строительства — около полутора лет.

«Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами. Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн рублей. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год», — рассказал глава города Алексей Демкин газете «Коммерсант-Прикамье». Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию через 1—1,5 года.

Крематорий расположится на Восточном кладбище. Ранее планировалось завершить его строительство с помощью механизма государственно-частного партнерства. Проектную документацию крематория начали разрабатывать еще в 2008 году, строить — в 2011 году, но объект до сих пор не сдан. При этом в городе стоит вопрос дефицита мест на кладбищах. Проблема усугубилась после закрытия Северного кладбища.

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Крематорий в Перми власти решили достроить за счет городского бюджета, а не привлекая частные инвестиции, как планировалось ранее. На завершение проекта потребуется около 100 млн рублей. Срок окончания строительства — около полутора лет. «Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами. Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн рублей. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год», — рассказал глава города Алексей Демкин газете «Коммерсант-Прикамье». Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию через 1—1,5 года. Крематорий расположится на Восточном кладбище. Ранее планировалось завершить его строительство с помощью механизма государственно-частного партнерства. Проектную документацию крематория начали разрабатывать еще в 2008 году, строить — в 2011 году, но объект до сих пор не сдан. При этом в городе стоит вопрос дефицита мест на кладбищах. Проблема усугубилась после закрытия Северного кладбища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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