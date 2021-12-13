Пермский крематорий достроят за 100 млн из бюджета

14 декабря 2021 в 10:52 Размер текста - 17 +

Крематорий поможет решить проблему дефицита мест на пермских кладбищах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Крематорий в Перми власти решили достроить за счет городского бюджета, а не привлекая частные инвестиции, как планировалось ранее. На завершение проекта потребуется около 100 млн рублей. Срок окончания строительства — около полутора лет. «Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами. Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн рублей. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год», — рассказал глава города Алексей Демкин газете «Коммерсант-Прикамье». Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию через 1—1,5 года. Крематорий расположится на Восточном кладбище. Ранее планировалось завершить его строительство с помощью механизма государственно-частного партнерства. Проектную документацию крематория начали разрабатывать еще в 2008 году, строить — в 2011 году, но объект до сих пор не сдан. При этом в городе стоит вопрос дефицита мест на кладбищах. Проблема усугубилась после закрытия Северного кладбища. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Крематорий в Перми власти решили достроить за счет городского бюджета, а не привлекая частные инвестиции, как планировалось ранее. На завершение проекта потребуется около 100 млн рублей. Срок окончания строительства — около полутора лет. «Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами. Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн рублей. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год», — рассказал глава города Алексей Демкин газете «Коммерсант-Прикамье». Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию через 1—1,5 года. Крематорий расположится на Восточном кладбище. Ранее планировалось завершить его строительство с помощью механизма государственно-частного партнерства. Проектную документацию крематория начали разрабатывать еще в 2008 году, строить — в 2011 году, но объект до сих пор не сдан. При этом в городе стоит вопрос дефицита мест на кладбищах. Проблема усугубилась после закрытия Северного кладбища.