Вирусолог Альтштейн раскрыл, как защититься от нового вируса, передаваемого клещами

Вирусолог Альтштейн: прививка не спасет от нового вируса клещей

05 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Новый вирус Хасеки могли путать с другим заболеванием из-за симптомов, сказал Анатолий Альтштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вакцинация уже имеющимися препаратами не защитить от нового вируса Хасеки, который передается через укус клеща. Избежать заболевания поможет плотная одежда и периодический осмотр кожных покровов. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Защита от клеща, конечно, помогает. От них защищаются не вакцинами, а одеждой и соблюдением определенных правил. Когда человек гуляет по лесу, по траве, возле кустарников, он должен следить, чтобы не подхватить там клещей. Должен себя осматривать периодически. Клещ не сразу присасывается. Это одинаково для любой инфекции, которая передается клещами», — сказал Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что известные вакцины от инфекций, передаваемых клещами, не помогут от Хасеки. «Это относительно новая, хорошо известная группа вирусов, относящихся к флавивирусам. Есть целый ряд опасных агентов: вирусы клещевого энцефалита, желтой лихорадки, японского энцефалита. Это такие вирусы, с которыми люди давно имеют дело, борются с ними. Есть и вакцины. Эти прививки не будут помогать при Хасеки. Все эти вирусы имеют самостоятельные антигенные, специфические свойства. Если нужна будет вакцина, ее нужно делать», — отметил вирусолог. По его словам, по симптомам Хасеки могли ранее путать с другим заболеванием, поэтому не обнаружили раньше. «Похожие вирусы были уже несколько лет назад обнаружены. Какого-то большого значения они не имеют. По-видимому, эти вирусы не связаны с тяжелыми патологиями, иначе бы на них обратили внимание уже давно. Если это гриппоподобное заболевание, например, с респираторными симптомами, то его трудно отличить от гриппа», — объяснил эксперт. Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей. Он существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вакцинация уже имеющимися препаратами не защитить от нового вируса Хасеки, который передается через укус клеща. Избежать заболевания поможет плотная одежда и периодический осмотр кожных покровов. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Защита от клеща, конечно, помогает. От них защищаются не вакцинами, а одеждой и соблюдением определенных правил. Когда человек гуляет по лесу, по траве, возле кустарников, он должен следить, чтобы не подхватить там клещей. Должен себя осматривать периодически. Клещ не сразу присасывается. Это одинаково для любой инфекции, которая передается клещами», — сказал Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что известные вакцины от инфекций, передаваемых клещами, не помогут от Хасеки. «Это относительно новая, хорошо известная группа вирусов, относящихся к флавивирусам. Есть целый ряд опасных агентов: вирусы клещевого энцефалита, желтой лихорадки, японского энцефалита. Это такие вирусы, с которыми люди давно имеют дело, борются с ними. Есть и вакцины. Эти прививки не будут помогать при Хасеки. Все эти вирусы имеют самостоятельные антигенные, специфические свойства. Если нужна будет вакцина, ее нужно делать», — отметил вирусолог. По его словам, по симптомам Хасеки могли ранее путать с другим заболеванием, поэтому не обнаружили раньше. «Похожие вирусы были уже несколько лет назад обнаружены. Какого-то большого значения они не имеют. По-видимому, эти вирусы не связаны с тяжелыми патологиями, иначе бы на них обратили внимание уже давно. Если это гриппоподобное заболевание, например, с респираторными симптомами, то его трудно отличить от гриппа», — объяснил эксперт. Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей. Он существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями.