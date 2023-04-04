Администрация Байдена выделит Украине 2,6 млрд долларов

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
США объявили о новом пакете помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит от администрации президента США военную помощь объемом 2,6 млрд долларов. Из них 500 миллионов составят вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов будут выделены на новые закупки.

«Сегодня Министерство обороны США объявляет о новой важной помощи в области безопасности для Украины», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Уточняется, что возможности этого пакета включают боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS и «Град», а также противотанковые комплексы TOW и Javeline

США оказывает военную помощь Украине с начала специальной военной операции. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что продолжение финансирования Украины приведет США к полному упадку, передает RT.

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Украина получит от администрации президента США военную помощь объемом 2,6 млрд долларов. Из них 500 миллионов составят вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов будут выделены на новые закупки. «Сегодня Министерство обороны США объявляет о новой важной помощи в области безопасности для Украины», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Уточняется, что возможности этого пакета включают боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS и «Град», а также противотанковые комплексы TOW и Javeline США оказывает военную помощь Украине с начала специальной военной операции. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что продолжение финансирования Украины приведет США к полному упадку, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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