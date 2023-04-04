Администрация Байдена выделит Украине 2,6 млрд долларов

Украина получит от администрации президента США военную помощь объемом 2,6 млрд долларов. Из них 500 миллионов составят вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов будут выделены на новые закупки.
«Сегодня Министерство обороны США объявляет о новой важной помощи в области безопасности для Украины», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Уточняется, что возможности этого пакета включают боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS и «Град», а также противотанковые комплексы TOW и Javeline
США оказывает военную помощь Украине с начала специальной военной операции. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что продолжение финансирования Украины приведет США к полному упадку, передает RT.
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