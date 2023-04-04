Полиция ограничила движение возле ТЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов ограничили въезд и выезд в торговом центре «КИТ». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Около 21:00 перекрыли въезд — выезд в торгово-развлекательный центр „КИТ“. Там все оцеплено, на месте все спецслужбы», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Инцидент произошел вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.
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