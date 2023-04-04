Полиция ограничила движение возле ТЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов ограничили въезд и выезд в торговом центре «КИТ». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Около 21:00 перекрыли въезд — выезд в торгово-развлекательный центр „КИТ“. Там все оцеплено, на месте все спецслужбы», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото: в telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Фото: в telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»