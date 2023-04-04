В Нижнем Тагиле полиция оцепила ТЦ. Фото

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Полиция ограничила движение возле ТЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов ограничили въезд и выезд в торговом центре «КИТ». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Около 21:00 перекрыли въезд — выезд в торгово-развлекательный центр „КИТ“. Там все оцеплено, на месте все спецслужбы», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов ограничили въезд и выезд в торговом центре «КИТ». Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Около 21:00 перекрыли въезд — выезд в торгово-развлекательный центр „КИТ“. Там все оцеплено, на месте все спецслужбы», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Инцидент произошел вечером 4 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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