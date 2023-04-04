Посол РФ Степанов поставил премьеру Канады ультиматум из-за убийства Татарского

05 апреля 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Джастину Трюдо направлен официальный демарш с требованием осудить теракт в Петербурге Фото: Официальный сайт Европарламента Премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо направлен официальный демарш с требованием осудить убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщил посол России в Канаде Олег Степанов. «Посол РФ в Канаде направляет официальный демарш на имя премьер-министра Канады с требованием осудить убийство Татарского», — передает РИА Новости со слов Степанова. Он отметил, что отказ Трюдо выполнить эти требования Россия расценит «как поддержку терроризма правительством Канады». 2 апреля в петербургском кафе произошел взрыв. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, 40 человек получили травмы. В Кремле убийство Татарского назвали терактом, передает RT. Позже в совершении данного преступления была задержана подозреваемая Дарья Трепова. Ей в настоящее время предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ. 4 апреля Басманный суд Москвы избрал в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 2 июня.

Премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо направлен официальный демарш с требованием осудить убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщил посол России в Канаде Олег Степанов. «Посол РФ в Канаде направляет официальный демарш на имя премьер-министра Канады с требованием осудить убийство Татарского», — передает РИА Новости со слов Степанова. Он отметил, что отказ Трюдо выполнить эти требования Россия расценит «как поддержку терроризма правительством Канады». 2 апреля в петербургском кафе произошел взрыв. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, 40 человек получили травмы. В Кремле убийство Татарского назвали терактом, передает RT. Позже в совершении данного преступления была задержана подозреваемая Дарья Трепова. Ей в настоящее время предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ. 4 апреля Басманный суд Москвы избрал в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 2 июня.