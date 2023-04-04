Дарье Треповой предъявлено обвинение

Дарью Трепову обвинили в совершении теракта
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также в незаконном ношении взрывного устройства. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.3 ст. 205, ч.4 ст. 222.1 УК РФ», — сообщили в Следственном Комитете России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Взрыв в петербургском кафе произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 40 человек получили травмы.
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