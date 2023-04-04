Дарье Треповой предъявлено обвинение

Следком обвинил Дарью Трепову в совершении теракта и незаконном ношении взрывного устройства
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Дарью Трепову обвинили в совершении теракта Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также в незаконном ношении взрывного устройства. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.3 ст. 205, ч.4 ст. 222.1 УК РФ», — сообщили в Следственном Комитете России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Взрыв в петербургском кафе произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 40 человек получили травмы.

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Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также в незаконном ношении взрывного устройства. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.3 ст. 205, ч.4 ст. 222.1 УК РФ», — сообщили в Следственном Комитете России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Взрыв в петербургском кафе произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 40 человек получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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