Выросло число пострадавших при взрыве в кафе, где убили Татарского

04 апреля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля выросло до 40 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «За медпомощью после взрыва в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек», — сообщает агентство.

Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «За медпомощью после взрыва в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек», — сообщает агентство.