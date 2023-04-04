Выросло число пострадавших при взрыве в кафе, где убили Татарского

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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля выросло до 40 человек Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

«За медпомощью после взрыва в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек», — сообщает агентство.

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Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «За медпомощью после взрыва в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек», — сообщает агентство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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