Выросло число пострадавших при взрыве в кафе, где убили Татарского

Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля выросло до 40 человек
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Число пострадавших в ходе взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
«За медпомощью после взрыва в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В больницах остаются 25 человек», — сообщает агентство.
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