Бастрыкин вмешался в дело пенсионерки из ХМАО, у которой рушится потолок

Бастрыкин затребовал по делу пенсионерки доклад от окружного СК Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Женщина живет в аварийном бараке, в котором рушится потолок. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«В СМИ сообщается, что пожилая жительница города Ханты-Мансийска более 80 лет проживает в аварийном бараке. В доме отсутствует горячее водоснабжение и отопление, разрушается потолочное покрытие. Мер к ее переселению в благоустроенное жилье уполномоченные органы не принимают», — говорится в публикации telegram-канала центра.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил проверить коммунальщиков ХМАО из-за жалоб жителей. Югорчан возмутило низкое качество услуг и завышенные тарифы на обслуживание дома.