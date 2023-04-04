04 апреля 2023

Бастрыкин вмешался в дело пенсионерки из ХМАО, у которой рушится потолок

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин затребовал по делу пенсионерки доклад от окружного СК Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Женщина живет в аварийном бараке, в котором рушится потолок. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«В СМИ сообщается, что пожилая жительница города Ханты-Мансийска более 80 лет проживает в аварийном бараке. В доме отсутствует горячее водоснабжение и отопление, разрушается потолочное покрытие. Мер к ее переселению в благоустроенное жилье уполномоченные органы не принимают», — говорится в публикации telegram-канала центра.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил проверить коммунальщиков ХМАО из-за жалоб жителей. Югорчан возмутило низкое качество услуг и завышенные тарифы на обслуживание дома.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Женщина живет в аварийном бараке, в котором рушится потолок. Об этом сообщили в информационном центре ведомства. «В СМИ сообщается, что пожилая жительница города Ханты-Мансийска более 80 лет проживает в аварийном бараке. В доме отсутствует горячее водоснабжение и отопление, разрушается потолочное покрытие. Мер к ее переселению в благоустроенное жилье уполномоченные органы не принимают», — говорится в публикации telegram-канала центра. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил проверить коммунальщиков ХМАО из-за жалоб жителей. Югорчан возмутило низкое качество услуг и завышенные тарифы на обслуживание дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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