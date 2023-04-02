Бастрыкин поручил проверить коммунальщиков ХМАО из-за жалоб жителей

Бастрыкин поручил провести проверку управляющей компании в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить работу управляющей компании, на которую пожаловались жители Горноправдинска (ХМАО). Пресс-служба СК сообщила, что жителей возмутило низкое качество услуг коммунальщиков и завышенные тарифы на обслуживание дома.

«К председателю СК России поступило обращение о нарушении жилищных прав граждан, в том числе инвалидов, сирот, а также переселенцев из аварийного жилья, проживающих в одном из домов в Горноправдинске. Управляющая компания МП „Комплекс-Плюс“ ненадлежащим образом обслуживает здание, а также завышает тарифы по оплате коммунальных услуг», — сказано в информационном сообщении пресс-службы СК.

В обращении к Бастрыкину жители Горноправдинска подчеркнули, что не заключали договор с УК. Протокол общего собрания, по их утверждению, был подделан.

Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в управляющей компании. Итоги контрольных мероприятий Бастрыкину представит руководитель следственного комитета в ХМАО Михаил Мошкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил Мокшину возбудить уголовное дело из-за жалобы жителей поселения Луговое (ХМАО). Сельчан не расселяют из дома, признанного аварийным.