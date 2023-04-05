Mash: севший под Брянском украинский самолет планировал атаку на нефтепровод «Дружба»

Украинский легкомоторный самолет А-22 «Летучая лисица», совершивший аварийную посадку в Брянской области, направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». По данным telegram-канала Mash, пилот планировал сбросить бомбу.
Пилот А-22 направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», вероятно, для того, чтобы сбросить на него бомбу, пишет канал. Отмечается, что ранее водитель воздушного судна уже пересекал границу России и пытался сбросить бомбу на сотовую вышку. Тогда самолеты скрылись.
Ранее сообщалось, что в Брянской области совершил экстренную посадку украинский легкомоторный самолет. Пилот был задержан силовыми структурами.
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