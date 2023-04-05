Mash: севший под Брянском украинский самолет планировал атаку на нефтепровод «Дружба»

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Зеленая лужа. Курган, легкомоторный самолет
Пилот «Летучей лисицы» ранее пересекал границу РФ с целью нанесения удара Фото:

Украинский легкомоторный самолет А-22 «Летучая лисица», совершивший аварийную посадку в Брянской области, направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». По данным telegram-канала Mash, пилот планировал сбросить бомбу.

Пилот А-22 направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», вероятно, для того, чтобы сбросить на него бомбу, пишет канал. Отмечается, что ранее водитель воздушного судна уже пересекал границу России и пытался сбросить бомбу на сотовую вышку. Тогда самолеты скрылись.

Ранее сообщалось, что в Брянской области совершил экстренную посадку украинский легкомоторный самолет. Пилот был задержан силовыми структурами.

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Украинский легкомоторный самолет А-22 «Летучая лисица», совершивший аварийную посадку в Брянской области, направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». По данным telegram-канала Mash, пилот планировал сбросить бомбу. Пилот А-22 направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», вероятно, для того, чтобы сбросить на него бомбу, пишет канал. Отмечается, что ранее водитель воздушного судна уже пересекал границу России и пытался сбросить бомбу на сотовую вышку. Тогда самолеты скрылись. Ранее сообщалось, что в Брянской области совершил экстренную посадку украинский легкомоторный самолет. Пилот был задержан силовыми структурами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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