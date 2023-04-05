РИАН: в Брянской области упал украинский самолет

05 апреля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Легкомоторный самолет упал в Брянской области Фото: УМВД по ХМАО-Югре В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу погрануправления ФСБ Брянской области, а также в ГУ МЧС по региону и пресс-службе главы губернатора Александра Богомаза. Ответ ожидается.

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу погрануправления ФСБ Брянской области, а также в ГУ МЧС по региону и пресс-службе главы губернатора Александра Богомаза. Ответ ожидается.