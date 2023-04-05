РИАН: в Брянской области упал украинский самолет

Легкомоторный самолет упал в Брянской области
В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону.
Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу погрануправления ФСБ Брянской области, а также в ГУ МЧС по региону и пресс-службе главы губернатора Александра Богомаза. Ответ ожидается.
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