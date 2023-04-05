РИАН: в Брянской области упал украинский самолет

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Легкомоторный самолет упал в Брянской области Фото:

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону.

Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу погрануправления ФСБ Брянской области, а также в ГУ МЧС по региону и пресс-службе главы губернатора Александра Богомаза. Ответ ожидается.

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В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу погрануправления ФСБ Брянской области, а также в ГУ МЧС по региону и пресс-службе главы губернатора Александра Богомаза. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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