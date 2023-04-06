Экс-разведчик США предсказал, когда закончится СВО

Скотт Риттер: спецоперация на Украине закончится летом 2023 года из-за огромных потерь ВСУ

06 апреля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Россия закончит спецоперацию летом 2023 года, заявил Скотт Риттер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация закончится к концу лета 2023 года поражением Украины после неудачного контрнаступления. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы в Бахмут (Артемовск), чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются продолжить провалы самоубийственным контрнаступлением, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация будет завершена в конце лета», — рассказал Риттер в интервью youtube-каналу ThisDayPedia. Он отметил, что спецоперация может закончиться и раньше по причине полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-разведчик добавил, что скоро войска президента Украины Владимира Зеленского будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению. Ранее Скотт Риттер заявил, что Украину ждет неизбежное поражение, передает RT. Там он отметил, что украинские войска не могут ничего противопоставить российской армии, а потому будут уничтожены. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия с легкостью отразит контрнаступление, передает «телеканал 360». Он подчеркнул, что нападать всегда сложнее, чем обороняться.

Российская спецоперация закончится к концу лета 2023 года поражением Украины после неудачного контрнаступления. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы в Бахмут (Артемовск), чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются продолжить провалы самоубийственным контрнаступлением, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация будет завершена в конце лета», — рассказал Риттер в интервью youtube-каналу ThisDayPedia. Он отметил, что спецоперация может закончиться и раньше по причине полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-разведчик добавил, что скоро войска президента Украины Владимира Зеленского будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению. Ранее Скотт Риттер заявил, что Украину ждет неизбежное поражение, передает RT. Там он отметил, что украинские войска не могут ничего противопоставить российской армии, а потому будут уничтожены. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия с легкостью отразит контрнаступление, передает «телеканал 360». Он подчеркнул, что нападать всегда сложнее, чем обороняться.