Мэрию Ханты-Мансийска уличили в халатности после жалобы пенсионерки Бастрыкину

Следственный комитет (СК) по ХМАО возбудил уголовное дело по статье «халатность» после того, как председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить жалобу пенсионерки на обвалившийся потолок в деревянном доме. Сообщение об этом опубликовал официальный telegram-канал СК РФ.
«В ХМАО возбуждено уголовное дело в связи с нарушением жилищных прав пожилой жительницы Ханты-Мансийска. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и принятия мер к восстановлению жилищных прав жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — указано в публикации.
По данным предварительного следствия, женщина проживает в опасных условиях. Дом не признан ни аварийным, ни подлежащим сносу или реконструкции. «Мер к переселению женщины в благоустроенное жилье уполномоченные органы не принимают. Дом оседает, в результате крена деформируются дверные проемы и пол. В одной из комнат по всей площади провисает потолок. В неудовлетворительном состоянии находится система электропроводки и водопроводных коммуникаций», — уточнили в СКР, добавив, что действиям чиновников будет дана правовая оценка.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил подчиненным проверить все обстоятельства дела после жалобы пенсионерки в соцсетях. Она проживает в этом аварийном бараке более 80 лет.
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