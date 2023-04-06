NYT: Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ

07 апреля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Администрации США пока не удалось удались информацию из соцсетей, заявила Сингх Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пентагон расследует утечку секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. «Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос. Один из таких опубликованных документов с грифом «совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта», — передает слова Сингх газета New York Times. По ее словам, в соцсети также попал документ, который содержит краткую информацию о 12 украинских бригадах, которые находятся в стадии формирования. Уточняется, что девять из них, вероятно, обучаются и снабжаются США и другими союзниками по НАТО. Издание сообщает, что шесть бригад будут готовы 31 марта, три — к 30 апреля. Сабрина Сингх сообщила, что распространением этих данных якобы занимается российская сторона. Она уточнила, что сотрудникам американской администрации пока не удалось удались информацию из соцсетей. С начала спецоперации на Украине США и западные страны активно помогают военной техникой украинской стороне. Кроме того, бойцы ВСУ проходят обучение в странах НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США с начала спецоперации. 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами Вооруженных сил РФ являются денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пентагон расследует утечку секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. «Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос. Один из таких опубликованных документов с грифом «совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта», — передает слова Сингх газета New York Times. По ее словам, в соцсети также попал документ, который содержит краткую информацию о 12 украинских бригадах, которые находятся в стадии формирования. Уточняется, что девять из них, вероятно, обучаются и снабжаются США и другими союзниками по НАТО. Издание сообщает, что шесть бригад будут готовы 31 марта, три — к 30 апреля. Сабрина Сингх сообщила, что распространением этих данных якобы занимается российская сторона. Она уточнила, что сотрудникам американской администрации пока не удалось удались информацию из соцсетей. С начала спецоперации на Украине США и западные страны активно помогают военной техникой украинской стороне. Кроме того, бойцы ВСУ проходят обучение в странах НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США с начала спецоперации. 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами Вооруженных сил РФ являются денацификация и демилитаризация Украины.