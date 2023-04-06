06 апреля 2023

NYT: Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть ВКонтакте. Курган, наушники, вконтакте, соцсеть, пк, мессенджер, персональный компьютер, социальная сеть, вк, интернет, компьютер, интернет зависимость
Администрации США пока не удалось удались информацию из соцсетей, заявила Сингх Фото:

Пентагон расследует утечку секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос. Один из таких опубликованных документов с грифом «совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта», — передает слова Сингх газета New York Times.

По ее словам, в соцсети также попал документ, который содержит краткую информацию о 12 украинских бригадах, которые находятся в стадии формирования. Уточняется, что девять из них, вероятно, обучаются и снабжаются США и другими союзниками по НАТО. Издание сообщает, что шесть бригад будут готовы 31 марта, три — к 30 апреля.

Сабрина Сингх сообщила, что распространением этих данных якобы занимается российская сторона. Она уточнила, что сотрудникам американской администрации пока не удалось удались информацию из соцсетей.

С начала спецоперации на Украине США и западные страны активно помогают военной техникой украинской стороне. Кроме того, бойцы ВСУ проходят обучение в странах НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США с начала спецоперации.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами Вооруженных сил РФ являются денацификация и демилитаризация Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Пентагон расследует утечку секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. «Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос. Один из таких опубликованных документов с грифом «совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта», — передает слова Сингх газета New York Times. По ее словам, в соцсети также попал документ, который содержит краткую информацию о 12 украинских бригадах, которые находятся в стадии формирования. Уточняется, что девять из них, вероятно, обучаются и снабжаются США и другими союзниками по НАТО. Издание сообщает, что шесть бригад будут готовы 31 марта, три — к 30 апреля. Сабрина Сингх сообщила, что распространением этих данных якобы занимается российская сторона. Она уточнила, что сотрудникам американской администрации пока не удалось удались информацию из соцсетей. С начала спецоперации на Украине США и западные страны активно помогают военной техникой украинской стороне. Кроме того, бойцы ВСУ проходят обучение в странах НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США с начала спецоперации. 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами Вооруженных сил РФ являются денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...