США подсчитали прошедших у них подготовку бойцов ВСУ

Пентагон: США обучили более 7000 бойцов ВСУ

31 марта 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США, заявил Райдер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение силами США с начала конфликта России и Украины в прошлом году. На этой неделе 65 украинцев, которые проходили обучение по системе ПВО Patriot в Форт-Силле вернулись в Европу», — передает слова Райдера телеканал CNN. Он также сообщил, что сейчас на полигонах в Германии проходят общевойсковые учения с участием двух мотопехотных батальонов в составе 1200 военнослужащих ВСУ. Кроме того, более четырех тысяч украинских солдат пройдут общевойсковую подготовку в Германии в конце этого месяца. Одна бригада оснащена боевыми машинами Bradley, а другая — машинами Stryker. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, отправляя военную технику и осуществляя подготовку бойцов. Ранее в Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2, пишет Zeit. Украинские солдаты прошли обучение со снаряжением, для них были организованы занятия на тренажере, боевая подготовка в полевых условиях и стрельбы. Кроме того, американские и британские инструкторы обучали военных Вооруженных сил Украины применению боеприпасов с обедненным ураном, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Более семи тысяч украинских военнослужащих прошли обучение силами США с начала конфликта России и Украины в прошлом году. На этой неделе 65 украинцев, которые проходили обучение по системе ПВО Patriot в Форт-Силле вернулись в Европу», — передает слова Райдера телеканал CNN. Он также сообщил, что сейчас на полигонах в Германии проходят общевойсковые учения с участием двух мотопехотных батальонов в составе 1200 военнослужащих ВСУ. Кроме того, более четырех тысяч украинских солдат пройдут общевойсковую подготовку в Германии в конце этого месяца. Одна бригада оснащена боевыми машинами Bradley, а другая — машинами Stryker. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, отправляя военную технику и осуществляя подготовку бойцов. Ранее в Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2, пишет Zeit. Украинские солдаты прошли обучение со снаряжением, для них были организованы занятия на тренажере, боевая подготовка в полевых условиях и стрельбы. Кроме того, американские и британские инструкторы обучали военных Вооруженных сил Украины применению боеприпасов с обедненным ураном, пишет RT.