Тюменец лишился дорогой иномарки, отказавшись «дыхнуть в трубочку»

У жителя Тюмени конфисковали Lexus RX 300 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Мужчина, которого уже ранее подвергли административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, следовал в село Нижняя Тавда Тюменской области. По пути он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения снова отказался», — говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде обязательных работ и на 2,5 года лишил его права управлять транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.