Тюменец лишился дорогой иномарки, отказавшись «дыхнуть в трубочку»

07 апреля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени отказался пройти освидетельствование, когда его остановили за езду в нетрезвом состоянии Фото: Александр Мамаев © URA.RU У жителя Тюмени конфисковали Lexus RX 300 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Мужчина, которого уже ранее подвергли административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, следовал в село Нижняя Тавда Тюменской области. По пути он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения снова отказался», — говорится в сообщении. Суд признал мужчину виновным по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде обязательных работ и на 2,5 года лишил его права управлять транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.

У жителя Тюмени конфисковали Lexus RX 300 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Мужчина, которого уже ранее подвергли административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, следовал в село Нижняя Тавда Тюменской области. По пути он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения снова отказался», — говорится в сообщении. Суд признал мужчину виновным по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде обязательных работ и на 2,5 года лишил его права управлять транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.