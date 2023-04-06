06 апреля 2023

Тюменец лишился дорогой иномарки, отказавшись «дыхнуть в трубочку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиафорум по проектам ЕР. Москва, тест на алкоголь, алкотестер
Житель Тюмени отказался пройти освидетельствование, когда его остановили за езду в нетрезвом состоянии Фото:

У жителя Тюмени конфисковали Lexus RX 300 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Мужчина, которого уже ранее подвергли административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, следовал в село Нижняя Тавда Тюменской области. По пути он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения снова отказался», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде обязательных работ и на 2,5 года лишил его права управлять транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.

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У жителя Тюмени конфисковали Lexus RX 300 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Мужчина, которого уже ранее подвергли административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, следовал в село Нижняя Тавда Тюменской области. По пути он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения снова отказался», — говорится в сообщении. Суд признал мужчину виновным по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде обязательных работ и на 2,5 года лишил его права управлять транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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