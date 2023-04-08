NYT: утечка разведданных о ВСУ усложнила отношения Киева и Вашингтона

09 апреля 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Отношения США и союзников начали ухудшаться из-за утечки разведданных Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получение разведкой РФ данных о предстоящем наступлении украинских военных усложнило отношения Киева и Вашингтона. Об этом передают журналисты американской ежедневной газеты. «Утечка уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности США хранить секреты», — передает издание The New York Times. Опубликованная информация принесла вред дипломатическим отношениям между странами, сообщается в статье. «Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что США шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками», — отмечают авторы. Один из западных разведчиков, изучивший документы, сообщил, что «обнародование материала было болезненным». Он также предположил, что это может стать причиной ограничений в обмене разведданными между странами. Ранее российская разведка из недавней утечки от Пентагона получила информацию о предстоящем украинском наступлении. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что эти данные никак не повлияют на ход проведения спецоперации.

Получение разведкой РФ данных о предстоящем наступлении украинских военных усложнило отношения Киева и Вашингтона. Об этом передают журналисты американской ежедневной газеты. «Утечка уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности США хранить секреты», — передает издание The New York Times. Опубликованная информация принесла вред дипломатическим отношениям между странами, сообщается в статье. «Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что США шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками», — отмечают авторы. Один из западных разведчиков, изучивший документы, сообщил, что «обнародование материала было болезненным». Он также предположил, что это может стать причиной ограничений в обмене разведданными между странами. Ранее российская разведка из недавней утечки от Пентагона получила информацию о предстоящем украинском наступлении. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что эти данные никак не повлияют на ход проведения спецоперации.