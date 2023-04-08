The War Zone: из-за утечки в США Россия получила опасную для ВСУ информацию

08 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Утечка от США позволит российской разведке оценить силы ВСУ в предстоящем контрнаступлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведка РФ получила информацию, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские аналитики смогли получить данные сведения из недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении. Об этом сообщает The War Zone. «Эта информация, при условии, что документ настоящий, даст аналитикам российской разведки важное представление о планах Украины на будущее контрнаступление», — сообщает американское СМИ, ссылаясь на заявления бывшего американского офицера. Он подчеркнул, что информация позволяет российской армии узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления. В том числе, какие именно подразделения ВСУ будут участвовать в предстоящей операции. Ранее Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ. Опубликованные документы описывают состояния украинской армии, а также планы США и НАТО по ее укреплению. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали данную утечку «фотошопом».

Разведка РФ получила информацию, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские аналитики смогли получить данные сведения из недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении. Об этом сообщает The War Zone. «Эта информация, при условии, что документ настоящий, даст аналитикам российской разведки важное представление о планах Украины на будущее контрнаступление», — сообщает американское СМИ, ссылаясь на заявления бывшего американского офицера. Он подчеркнул, что информация позволяет российской армии узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления. В том числе, какие именно подразделения ВСУ будут участвовать в предстоящей операции. Ранее Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ. Опубликованные документы описывают состояния украинской армии, а также планы США и НАТО по ее укреплению. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали данную утечку «фотошопом».