The War Zone: из-за утечки в США Россия получила опасную для ВСУ информацию

Разведка РФ получила информацию, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские аналитики смогли получить данные сведения из недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении. Об этом сообщает The War Zone.
«Эта информация, при условии, что документ настоящий, даст аналитикам российской разведки важное представление о планах Украины на будущее контрнаступление», — сообщает американское СМИ, ссылаясь на заявления бывшего американского офицера. Он подчеркнул, что информация позволяет российской армии узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления. В том числе, какие именно подразделения ВСУ будут участвовать в предстоящей операции.
Ранее Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ. Опубликованные документы описывают состояния украинской армии, а также планы США и НАТО по ее укреплению. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали данную утечку «фотошопом».
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Разведка РФ получила информацию, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские аналитики смогли получить данные сведения из недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении. Об этом сообщает The War Zone. «Эта информация, при условии, что документ настоящий, даст аналитикам российской разведки важное представление о планах Украины на будущее контрнаступление», — сообщает американское СМИ, ссылаясь на заявления бывшего американского офицера. Он подчеркнул, что информация позволяет российской армии узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления. В том числе, какие именно подразделения ВСУ будут участвовать в предстоящей операции. Ранее Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ. Опубликованные документы описывают состояния украинской армии, а также планы США и НАТО по ее укреплению. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали данную утечку «фотошопом».