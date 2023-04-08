Экс-разведчик США Риттер отреагировал на слитые в интернет документы о ВСУ

Разведданные от Пентагона о предстоящем контрнаступлении, которые удалось заполучить российским военнослужащим, никак не повлияют на ход проведения спецоперации. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, шум вокруг этого события уляжется в течение нескольких дней.
«Эта утечка не окажет никакого влияния на фактическое ведение конфликта на Украине, кроме создания интернет-шума в течение нескольких дней. Факт остается фактом: Киеву в настоящее время трудно провести успешную атаку, способную вытеснить российские войска с территории, которую они сейчас удерживают», — статья обозревателя и бывшего военного Скотта Риттера опубликована в издании «Sputnik Международный».
Ранее разведка РФ получила ценную информацию, которая является опасной для Вооруженных сил Украины. Непреднамеренную утечку секретных документов с описанием текущего состояния украинской армии и планов Соединенных Штатов и стран НАТО по ее укреплению допустил Пентагон. Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского попыталось оправдать случившееся подделкой в «фотошопе».
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Разведданные от Пентагона о предстоящем контрнаступлении, которые удалось заполучить российским военнослужащим, никак не повлияют на ход проведения спецоперации. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, шум вокруг этого события уляжется в течение нескольких дней. «Эта утечка не окажет никакого влияния на фактическое ведение конфликта на Украине, кроме создания интернет-шума в течение нескольких дней. Факт остается фактом: Киеву в настоящее время трудно провести успешную атаку, способную вытеснить российские войска с территории, которую они сейчас удерживают», — статья обозревателя и бывшего военного Скотта Риттера опубликована в издании «Sputnik Международный». Ранее разведка РФ получила ценную информацию, которая является опасной для Вооруженных сил Украины. Непреднамеренную утечку секретных документов с описанием текущего состояния украинской армии и планов Соединенных Штатов и стран НАТО по ее укреплению допустил Пентагон. Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского попыталось оправдать случившееся подделкой в «фотошопе».