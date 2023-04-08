Россиянам назвали профессии, в которых нейросеть не заменит человека

Аналитик Галямов: нейросеть не заменит человека в деятельности, требующей эмпатии

09 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Нейросеть не заменит человека в области медицины Фото: Илья Московец © URA.RU Нейросеть не сможет заменить человека в сферах деятельности, требующих эмпатии и контакта с людьми. То есть искусственному интеллекту не удастся сместить специалиста в области медицины или образования. Об этом заявил руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Ринат Галямов. Статья по теме Что такое нейросеть Chat GPT. Инфографика «Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг», — рассказал Ринат Галямов РИА Новости. Эксперт отметил, что в этих сферах нужны человеческие навыки и качества, которые не сможет воссоздать искусственный интеллект. Ранее стало известно, что 30% россиян верят, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля в течение ближайших 50 лет и начнет восстание. Такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов заявил, что нейросеть может заменить депутатов и чиновников.

Нейросеть не сможет заменить человека в сферах деятельности, требующих эмпатии и контакта с людьми. То есть искусственному интеллекту не удастся сместить специалиста в области медицины или образования. Об этом заявил руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Ринат Галямов. «Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг», — рассказал Ринат Галямов РИА Новости. Эксперт отметил, что в этих сферах нужны человеческие навыки и качества, которые не сможет воссоздать искусственный интеллект. Ранее стало известно, что 30% россиян верят, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля в течение ближайших 50 лет и начнет восстание. Такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов заявил, что нейросеть может заменить депутатов и чиновников.