Россиянам назвали профессии, в которых нейросеть не заменит человека

Нейросеть не сможет заменить человека в сферах деятельности, требующих эмпатии и контакта с людьми. То есть искусственному интеллекту не удастся сместить специалиста в области медицины или образования. Об этом заявил руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Ринат Галямов.
«Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг», — рассказал Ринат Галямов РИА Новости. Эксперт отметил, что в этих сферах нужны человеческие навыки и качества, которые не сможет воссоздать искусственный интеллект.
Ранее стало известно, что 30% россиян верят, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля в течение ближайших 50 лет и начнет восстание. Такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов заявил, что нейросеть может заменить депутатов и чиновников.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!