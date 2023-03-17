Что такое нейросеть Chat GPT. Инфографика

Разработчики Chat GPT выпустили обновленную четвертую версию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ChatGPT — искусственный интеллект (ИИ), способный поддерживать диалог, писать текст и код. Создателем является американская некоммерческая компания OpenAI, которая занимается машинным обучением и разработкой ИИ. Одним из основателей OpenAI является американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. URA.RU рассказывает об основных функциях, правилах использования и новой версии Chat GPT.

Возможности

URA.RU попросило бот Chat GPT в Telegram создать изображение по запросу «нейросети захватили человечество» Бот Chat GPT

Нейросеть может поддерживать осознанный диалог. Она отвечает на вопросы, дает советы, объясняет сложные термины. Chat GPT запоминает информацию, которую ему уже предоставил пользователь, и на основе этого строит дальнейший диалог. Также нейросеть переводит текст, пишет школьные эссе, стихи и сонеты. Этот искусственный интеллект умеет работать с кодом и искать в нем баги.

«Chat GPT может использоваться для автоматического ответа на электронные письма. Он может анализировать текст письма и генерировать ответы на основе заданных параметров, таких как тип запроса, тема и т. д.» — так бот Chat GPT ответил URA.RU на вопрос о своих возможностях.

Также нейросеть анализирует тональность и настроение текста, генерирует контент и даже может использоваться для создания автоматических чат-ботов, которые будут отвечать пользователям.

Ограничения:

Chat GPT может ошибиться и выдать неверный либо бессмысленный ответ. Также среди ограничений есть чувствительность к формулировкам. Иногда нейросеть отвечает, что не может дать ответ на запрос, но после перефразирования удается получить информацию. Пользователи сообщали, что ИИ пишет много дополнительных фраз и иногда повторяет формулировку вопроса при ответе на простой запрос.

В Chat GPT ограничена база данных, из-за чего нейросеть почти ничего не знает о событиях в мире, которые происходили после 2021 года.

Версия GPT-4

Недавно вышла обновленная версия Chat GPT-4, предыдущая GPT-3.5 выходила год назад. Разработчики исправили некоторые ошибки, доработали ИИ, а также добавили возможность генерации изображений. В компании OpenAI оценили достоверность четвертой версии на 40% выше, чем GPT-3.5.

«Во многих реальных сценариях, демонстрирует производительность на уровне человека в различных профессиональных и академических тестах. Например, он проходит смоделированный экзамен на адвоката с оценкой около 10% лучших участников теста», — сообщается на сайте OpenAI .

Chat GPT научили понимать изображения, а не только текст Скриншот сайта OpenAi

Как зарегистрироваться и пользоваться в России

Для регистрации нужно перейти на сайт OpenAI. Затем сайт предложит ввести электронную почту и придумать пароль, потом на email придет письмо для верификации. Затем можно будет пользоваться нейросетью. Аккаунты из России автоматически блокируются, но можно использовать VPN или купить eSIM другой страны.

После авторизации на сайте открывается чат с нейросетью, куда можно ввести запрос. Пользователь может задавать Chat GPT уточняющие вопросы и поддерживать диалог с ним. ИИ также отвечает на вопросы на русском языке. В России можно использовать бот в мессенджере Telegram @GPT4Telegrambot.

Для использования Chat Gpt нужно зарегистрироваться на сайте OpenAi Скриншот OpenAi

Аналоги

Среди аналогов Chat GPT есть алгоритм Google BERT от разработчиков одноименной компании. Он способен понимать письменную речь и улучшать поисковые запросы;

Также в 2021 году была представлена языковая модель ИИ Microsoft Turing, которая генерирует текст и понимает семантику;

Существует чат-бот Facebook Blender, который так же умет поддерживать разговор;

Платформа Hugging Face Transformers предоставляет доступ к различным моделям генерации текста, в том числе Chat GPT.

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