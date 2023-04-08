В Сургуте на шесть с половиной часов задерживается авиарейс до Самары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Сургута на шесть с половиной часов задерживается авиарейс до Самары. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна, сообщили корреспонденту агентства в справочной международного аэропорта имени Салманова.

«Рейс ЮТ 477 Сургут — Самара, вылет по расписанию в 9 часов 30 минут задерживается до 16 часов, по причине позднего прибытия. Соответственно, будет задержан обратный рейс из Самары до Сургута», — сообщили корреспонденту агентства.

Задержка обратного вылета уже запланирована и отражена на онлайн-табло, прибытие самолета из Самары в Сургут состоится не в 0:35, а в 5:10 10 апреля. Будет ли заменен сам борт, в справочной не уточнили.