В Тюмени на неделе прогнозируют минусовую температуру

10 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

На Тюмень надвигаются заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в пятницу 14 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени 14 апреля — минус один градус по Цельсию», — говорится в прогнозе. При этом самая высокая температура воздуха в Тюмени на неделе будет зарегистрирована в четверг 13 апреля днем ожидается до +13 градусов. В понедельник 9 апреля в Тюмени прогнозируется девять градусов тепла. Облачно, небольшой дождь.

В Тюмени в пятницу 14 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени 14 апреля — минус один градус по Цельсию», — говорится в прогнозе. При этом самая высокая температура воздуха в Тюмени на неделе будет зарегистрирована в четверг 13 апреля днем ожидается до +13 градусов. В понедельник 9 апреля в Тюмени прогнозируется девять градусов тепла. Облачно, небольшой дождь.