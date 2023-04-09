В Тюмени на неделе прогнозируют минусовую температуру

На Тюмень надвигаются заморозки
В Тюмени в пятницу 14 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru.
«Погода в Тюмени 14 апреля — минус один градус по Цельсию», — говорится в прогнозе. При этом самая высокая температура воздуха в Тюмени на неделе будет зарегистрирована в четверг 13 апреля днем ожидается до +13 градусов.
В понедельник 9 апреля в Тюмени прогнозируется девять градусов тепла. Облачно, небольшой дождь.
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