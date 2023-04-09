09 апреля 2023
08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Тюмени на неделе прогнозируют минусовую температуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, осенний лист
На Тюмень надвигаются заморозки Фото:

В Тюмени в пятницу 14 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени 14 апреля — минус один градус по Цельсию», — говорится в прогнозе. При этом самая высокая температура воздуха в Тюмени на неделе будет зарегистрирована в четверг 13 апреля днем ожидается до +13 градусов.

В понедельник 9 апреля в Тюмени прогнозируется девять градусов тепла. Облачно, небольшой дождь.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени в пятницу 14 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени 14 апреля — минус один градус по Цельсию», — говорится в прогнозе. При этом самая высокая температура воздуха в Тюмени на неделе будет зарегистрирована в четверг 13 апреля днем ожидается до +13 градусов. В понедельник 9 апреля в Тюмени прогнозируется девять градусов тепла. Облачно, небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...