09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Пермском крае похитили деньги при реализации нацпроекта «Культура»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб составил более 80 тысяч рублей Фото:

В Краснокамске (Пермский край) следователи выявили хищение денег при выполнении капитального ремонта музыкальной школы. Работы велись в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В музыкальной школе Краснокамска проводился ремонт кровли. Работы велись в рамках нацпроекта „Культура“. По данным следствия, при проверке выполненных работ выяснилось, что часть из них не сделана, хотя соответствующие акты подписаны, а деньги за ремонт перечислены фирме, делавшей ремонт», — рассказали в ведомстве.

Установлено, что стоимость не выполненных по договору работ составила более 80 тысяч рублей. В отношении сотрудников ремонтирующей организации было возбуждено уголовное дело, сейчас следователи ведут расследование.

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В Краснокамске (Пермский край) следователи выявили хищение денег при выполнении капитального ремонта музыкальной школы. Работы велись в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В музыкальной школе Краснокамска проводился ремонт кровли. Работы велись в рамках нацпроекта „Культура“. По данным следствия, при проверке выполненных работ выяснилось, что часть из них не сделана, хотя соответствующие акты подписаны, а деньги за ремонт перечислены фирме, делавшей ремонт», — рассказали в ведомстве. Установлено, что стоимость не выполненных по договору работ составила более 80 тысяч рублей. В отношении сотрудников ремонтирующей организации было возбуждено уголовное дело, сейчас следователи ведут расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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