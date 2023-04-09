В Пермском крае похитили деньги при реализации нацпроекта «Культура»

Ущерб составил более 80 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Краснокамске (Пермский край) следователи выявили хищение денег при выполнении капитального ремонта музыкальной школы. Работы велись в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В музыкальной школе Краснокамска проводился ремонт кровли. Работы велись в рамках нацпроекта „Культура“. По данным следствия, при проверке выполненных работ выяснилось, что часть из них не сделана, хотя соответствующие акты подписаны, а деньги за ремонт перечислены фирме, делавшей ремонт», — рассказали в ведомстве.

Установлено, что стоимость не выполненных по договору работ составила более 80 тысяч рублей. В отношении сотрудников ремонтирующей организации было возбуждено уголовное дело, сейчас следователи ведут расследование.